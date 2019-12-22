Gençlik ve Değişim Derneği’nden ücretsiz İngilizce kursu

Gençlik ve Değişim Derneği, gönüllülerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu açtı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve Türkiye’nin farklı şehirlerindeki maddi durumu düşük gençlerin Avrupa’ya gitme hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, gönüllülerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu açtı. Dernek binalarında verilen kursa, gençler yoğun ilgi gösterdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dernek gönüllülerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlattıklarını söyledi. Suvari, “Derneğimiz, maddi durumu düşük olan ve Avrupa tecrübesi yaşamak isteyen gençlerin hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bunu yaparken de gençlerimizin kendilerini ifade edebilecek kadar İngilizce bilmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle dernek bünyesinde gönüllülerimize yönelik İngilizce kursu başlattık. Kursumuz ücretsiz, isteyen faydalanabilir” dedi.

DİYARBAKIR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:57

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