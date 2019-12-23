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Bağlar Belediyesi uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk yapıları yıkmaya devam diyor

İHA

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 'Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Metruk Yapı Yıkımı' sloganıyla kullanılamaz halde olduğu tespit edilen 250'e yakın yapının 60'ının yıkımını emniyet güçleriyle koordineli olarak sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk yapıları yıkmaya devam diyor

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 'Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Metruk Yapı Yıkımı' sloganıyla kullanılamaz halde olduğu tespit edilen 250’e yakın yapının 60’ının yıkımını emniyet güçleriyle koordineli olarak sürdürüyor.
Bağlar Belediye ekipleri ilçede 250’ye yakın metruk yapıların uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları tarafından kullanıldığını tespit etti. Tespit edilen yapılar belediye yönetimi tarafından alınan kararla yıkımlarına devam ediliyor. 60 yapı emniyet güçleriyle koordineli olarak yıkımları yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların yerine park, oyun ve dinlenme alanları yapacaklarını belirtti. Başkan Beyoğlu, “12 merkez mahallemizin 9’unda çarpık kentleşme var. Bağlar’ı bu çileden kurtaracağız. Görevde olduğumuz 9 ayda bunlara karşı ciddi bir mücadele verdik. Vatandaşlarımız bu yapılardan çok rahatsız, bu yüzden çok sayıda şikayet geliyor. Emniyet güçlerimizle beraber gerekli önlemleri alıp yıkımları gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 60’dan fazla metruk yapıyı yıkarak temizledik. Hedefimiz 2020 yılı içinde hepsini yıkmak ve bunların yerine vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli ortamda yaşamasını sağlayacak park, oyun ve dinlenme alanları yapmaktır. Çarpık kentleşme ilçemiz için ciddi bir sorun. 12 merkez mahallenin 3’ünde bu yapılar mevcut. 2020 yılı bu anlamda bir milat olacak. Her fırsatta ifade ediyorum, bir kez daha tekrarlıyorum Bağlar bunu hak etmiyor. Milletimizin desteğiyle Bağlar’ı bu çileden kurtaracağız inşallah” dedi.

“Uyuşturucudan fuhuş ve çocuk istismarına karşı her şey var”
Metruk yapıların bulunduğu Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, her türlü kötülük ve ahlaksızlığın yuvası haline gelen bu yapıları ortadan kaldıran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür ettiklerini ifade etti. Demir, “Bu yapılarda her türlü ahlaksızlık yapılıyor. Uyuşturucudan fuhuş ve çocuk istismarına karşı her şey var. Hepimiz bunlardan rahatsız oluyoruz, huzursuz oluyoruz. Herkes risk altında yaşıyor. Belediye başkanımız Hüseyin Beyoğlu bu konuda çok önemli adımlar attı. Mahallemizdeki metruk yapının yarısı yıkıldı, kalanı da inşallah temizlenecek. İlk kez bu kadar duyarlı bir başkan görüyoruz. Canla başla çalışan ve her koşulda halkın yanında olan Hüseyin başkana ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisi sadece Bağlar için değil Diyarbakır için şanstır. Şimdi bu mücadelenin sonunda uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı dahil her türlü ahlaksızlığın yuvası haline gelen bu görüntülerden kurtulacağız. Bundan dolayı vatandaşlarımız çok memnun ve mutlu” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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