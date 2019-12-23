Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Öztürk, öğrencilere erasmus eğitimi verdi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk, Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip Erasmus Teknik Destek Eğitimi ve Atölye çalışması kapsamında derslere girdi.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansına sunduğu ve kabul görülen Erasmus Teknik Destek Eğitimi ve Atölye çalışması konulu eğitim Kayapınar Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı. Eğitim programı öncesi Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk, Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip derslere girdi ve okul hakkında okul müdürü Cengiz Cengiz'den bilgi aldı.

Öztürk, daha sonra Erasmus Teknik Destek Eğitimi ve Atölye çalışmaları kapsamında eğitim gören kursiyerlere program hakkında bilgi vererek sohbet etti. Sohbetin ardından okul idarecileri ile bir araya gelen Öztürk, daha sonra okuldan ayrıldı.

DİYARBAKIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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