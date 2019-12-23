Büyükşehir Belediyesi’nden tabelalara düzenleme

"O benim sünnetim değildi"

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tarihi Sur ilçesinde yeniden düzenlenen caddelerde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün aldığı karara uymayan iş yerlerindeki tabelaları söktü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tarihi Sur ilçesinde yeniden düzenlenen Melik Ahmet, Gazi ve Hz. Süleyman caddelerinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün aldığı karara uymayan iş yerlerindeki tabelaları kaldırdı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sur İlçesindeki caddelerde denetim yaparak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün aldığı karara göre dizayn edilmeyen ve farklı noktalara konumlanan tabelaların kaldırılması için işyeri sahiplerine tebligatta bulundu. Tebligat süresinin dolmasının ardından iş yerlerinde denetimlerini yenileyen ekipler, tebligata uymayanlara cezai işlem uyguladı ve tabelaları kaldırdı. Caddelerde bulunan tüm iş yerlerinde yapılan denetimlerde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün aldığı kararı hatırlatan ekipler, esnafın uyması için uyarılarda bulundu.

DİYARBAKIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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