Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dicle Üniversitesi’nde farklı bölümlerinde öğrenim gören, Gençlik ve Spor Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne bağlı Süleyman Bin Halid Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle engelliler bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri ile farklı engel grubundaki bireyleri Aktif Yaşam Merkezi Artı 1 Kafe’de bir araya getirdi. Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Süleyman Bin Halid Yurdu’nda kalan öğrenciler, engelli bireylerle birlikte tatlı ve tuzlu pasta yaptı. Artı 1 Kafe mutfağında tatlı ve tuzlu olmak üzere farklı türlerde pasta hazırlayan öğrenciler ve engelliler oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ve engelliler, hazırlanan pastaları daha sonra servis ederek konuklara ikram etti. İkramların tüketilmesinin ardından üniversite öğrencileri, engellilerle sohbet ederek yakından ilgilendi. Üniversite öğrencileri ile engelliler arasında gönül bağlarını oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik bundan sonra her ay yine Aktif Yaşam Merkezi’nde farklı konseptlerde devam edeceği kaydedildi.

DİYARBAKIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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