Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun

Diyarbakır’da yılbaşına sayılı günler kala hindiler pazara indi. Yılbaşı öncesi hindiler 110240 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Diyarbakır’da köylülerin yıl boyunca beslediği hindiler, Yenişehir ilçesindeki eski hal hindiciler pazarında satışa sunuldu. Vatandaşlar, pazarda beğendikleri hindiler için pazarlık yaptı. Kimi hindileri canlı olarak alırken, kimi de orada hazırlatıp evine götürdü. Hindi satıcısı Ferdi Arpek, 67 senedir burada olduğunu, hindilerin fiyatının 110120 TL'den başlayıp, 200250 liraya kadar çıktığını söyledi. Müşterilerin geldiğini, iş olduğunu kaydeden Arpek, “Yılbaşında satışlarımız oluyor. Erkek hindiler tanesi 220, 240, dişi ise tanesi 120’den 150’ye kadar çıkıyor. Millet köylerden buraya getiriyor. Millet köylerden getirip tanesini 120’den, 130’dan veriyor. Cambazlarda tanesini 160’dan, 180’den veriyorlar” dedi.

Mehmet Kaçar adlı vatandaş, fiyatları normal bulduğunu, pahalı görmediğini ifade etti. Kaçar, “Sonuçta adam civcivi tanesini 10 liradan alıyor, onu besliyor. 100 tane alıyor. 100 taneden geriye 50 tane ya kalıyor ya kalmıyor. Fiyatlar normaldir, pahalı değil” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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