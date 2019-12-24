Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru

DHA

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın kazdığı çukur ve hendeklerin ardından yaşanan çatışmalarda zarar gören ve bir bölümü yıkılan evlerin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen evlerin büyük bölümü tamamlandı. Evlerin, 2020 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. 
Merkez Sur ilçesindeki Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz ve Dabanoğlu mahallerinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle güvenlik güçlerince 11 Aralık 2015'te başlatılan operasyonlar 10 Mart 2016 günü tamamlandı. Teröristlerin kazdığı hendekler on binlerce insanı mağdur ederken, operasyonun düzenlediği 6 mahallede bin 100 konut tahrip edildi. Hendek ve barikatların kurulduğu mahallelerin teröristlerden arınmasıyla 2016 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla Sur ilçesinin 6 mahallesinde yenileme çalışmaları başladı. 
'DİYARBAKIR´IN MİMARİSİNE UYGUN İNŞA EDİLİYOR'
Diyarbakır mimarisine uygun ve koruma kurullarının onaylarıyla gerçekleştirilen projeyle bin 500 konut, 10 butik otel, çok sayıda iş yeri inşa çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur ilçesinin özel bir alana kavuşacağını anlatan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Bugün geldiğimiz aşamada 579 yapının ihaleleri yapıldı ve teslim aşamasına gelen yapılar var. Kısa süre içerisinde teslim edilecek yapılar var. Bu mahallelerimizde tamamı projelendirilen 1500 konut olacak. Bunların yanında iş merkezleri ve 10 butik otel olacak. Bu evlerin tamamı Diyarbakır'ın mimarisine, kültürüne değerlerine ve kazanımlarına uygun bir şekilde inşa ediliyor ve hepsi Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı yapılıyor. Tamamlandığında Sur'un çehresini tamamen değiştirecek ve 33 medeniyetin izlerinin korunarak Diyarbakır'ın kültürünü yansıtan, değerlerini yansıtan özel bir alana kavuşmuş olacağız. Geldiğimiz bu aşamada 579 yapı hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir kısmı tamamlandı. Alipaşa, Fatihpaşa ve Hasırlı mahallerindeki yapıların da bir kısmı tamamlandı. Alipaşa Mahallesi'ndeki yapıların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ üzerinden açık ilanla satışa çıkartıldı. Şu anda Fatihpaşa Mahallesi´ndeyiz. Burada da konutların bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki süreçlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerden sonra buralar da hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.
'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN MAHALLEMİZ YOK'
Sosyal medyada Sur ilçesinde halen sokağa çıkma yasağı uygulandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Kaymakam Çiftçi, teröristlere yönelik operasyonların sona ermesinin ardından Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını söyledi. Çiftçi, "Sur'da çatışma sürecinin sona ermesinden sonra sokağa çıkma yasağı olan bir mahallemiz yok. Tabi burası bir şantiye alanı ve yoğun bir çalışma var. Şantiye alanının içerisine girişle ilgili bir kısıtlamanın dışında şuanda Sur'un hiçbir mahallesinde sokağa çıkma yasağı yok. Bütün mahallelerimizde rahatlıkla insanlar geliyor ve önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar bir turist yoğunluğu var. Bu ihya ve inşa süreci içerisinde Sur'un sadece 6 mahallesi ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Gazi, Melikahmet ve İzzetpaşa Caddesi'nde çok ciddi bir çalışma yapılıyor ve oradaki dükkanların tamamında cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları yapıldı ve tamamı tarihi görünümlü Sur'a yakışır ve Sur'un değerleri korunarak yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi. Sur'un hem aydınlatma çalışmaları hem sokak sağlıklaştırma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE VE HATTA DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANABİLİR DEĞERLERE SAHİP'
Kaymakam Çiftçi, Diyarbakır'daki surların önemine de değinerek, dünyada eşine az rastlanabilir bir değere sahip olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Sur'a gelecek turist sayısında artış yaşanacağını anlatan Kaymakam Çiftçi, şunları söyledi:
"Önceki yıllarla kıyaslanmayacak derecede bir turist akını var. Diyarbakır'da, Sur'da yakalanan huzur iklimiyle kentte önemli bir turist akınının sağlanmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 500 bin turisti ağırladık. Bu sene sonu itibariyle bunun iki katına çıkacağını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Diyarbakır'da 5 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele ve değerlere sahip olduğunu biliyor ve görüyoruz. Burası 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Türkiye'de ve hatta dünyada eşine az rastlanabilir değerlere sahip. Kültürüyle, medeniyetiyle, sanatıyla ve kadim bir şehir olması itibariyle Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir şehir ve bu şehir güzel şeyleri hak ediyor, güzel işleri hak ediyor, güzel çalışmaları hak ediyor. Bütün gayretimiz bu şehre yakışır, bu şehrin insanına yakışır ve bütün dünya milletleriyle paylaşacağımız bu ortak değerleri daha iyi bir şekilde millete sunmak ve bu noktada çalışmalar her geçen gün bir önceki günden daha iyi olacak şekilde devam ediyor. İnşallah Sur için Diyarbakır'ımız için her gün bir öncekinden daha güzel olacak." 

DİYARBAKIR

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun
YEREL HABERLER Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun
Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi
Büyükşehir Belediyesi’nden tabelalara düzenleme
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden tabelalara düzenleme
Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Öztürk, öğrencilere erasmus eğitimi verdi
YEREL HABERLER Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Öztürk, ...
Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı
YEREL HABERLER Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ...
Diyarbakır’da 3 çocuk annesinden tüm kadınlara örnek olacak davranış 3 çocuk annesi kadın, kız ile birlikte evde pişirdiği yemekleri açtığı lokantada satıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 3 çocuk annesinden tüm kadınlara örnek ...
Mahalle muhtarı zenginden alıp fakire veriyor Murat Ateş, vakıf gibi muhtarlık yapıyor
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı zenginden alıp fakire veriyor Murat ...
Bağlar Belediyesi uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk yapıları yıkmaya devam diyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi uyuşturucu ile mücadele kapsamında ...
Aslanspor deplasmanda 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Aslanspor deplasmanda 1 puanla döndü
'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 112’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 112’nci gününde
HDP önündeki oturma eyleminde 112'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminde 112'nci gün
Elektrikte kayıt dışı tüketim yüzde 54.9'a düştü
YEREL HABERLER Elektrikte kayıt dışı tüketim yüzde 54.9'a düştü
Kıran-11 operasyonunda 456 kilo esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi Kıran-11 operasyonunda teröristlerin evleri başlarına yıkıldı
YEREL HABERLER Kıran-11 operasyonunda 456 kilo esrar ve çok sayıda ...
Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9
YEREL HABERLER Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9
(Özel) "PKK/YPG, ABD’nin parasıyla kiralık terörist tutuyor"
YEREL HABERLER (Özel) "PKK/YPG, ABD’nin parasıyla kiralık terörist ...
PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı
YEREL HABERLER PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a ...
Diyar devreyi lider bitirdi
YEREL HABERLER Diyar devreyi lider bitirdi
Diyarbakır'daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist Müslüman oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, ...
Kaymakam Demir’den polis uygulama noktasına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demir’den polis uygulama noktasına ziyaret
16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödülleri
YEREL HABERLER 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödülleri
Okuduğu okula öğretmen olarak atandı Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören Aysel Bozan, yaklaşık 14 yıl önce eğitim gördüğü okula İngilizce öğretmeni olarak atandı Okuduğu okula öğretmen olarak atanan Bozan, öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesini sağlıyor
YEREL HABERLER Okuduğu okula öğretmen olarak atandı Diyarbakır’ın ...
Gençlik ve Değişim Derneği’nden ücretsiz İngilizce kursu
YEREL HABERLER Gençlik ve Değişim Derneği’nden ücretsiz İngilizce ...
HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X