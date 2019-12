Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın kazdığı çukur ve hendeklerin ardından yaşanan çatışmalarda zarar gören ve bir bölümü yıkılan evlerin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen evlerin büyük bölümü tamamlandı. Evlerin, 2020 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Merkez Sur ilçesindeki Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz ve Dabanoğlu mahallerinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle güvenlik güçlerince 11 Aralık 2015'te başlatılan operasyonlar 10 Mart 2016 günü tamamlandı. Teröristlerin kazdığı hendekler on binlerce insanı mağdur ederken, operasyonun düzenlediği 6 mahallede bin 100 konut tahrip edildi. Hendek ve barikatların kurulduğu mahallelerin teröristlerden arınmasıyla 2016 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla Sur ilçesinin 6 mahallesinde yenileme çalışmaları başladı.

'DİYARBAKIR´IN MİMARİSİNE UYGUN İNŞA EDİLİYOR'

Diyarbakır mimarisine uygun ve koruma kurullarının onaylarıyla gerçekleştirilen projeyle bin 500 konut, 10 butik otel, çok sayıda iş yeri inşa çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur ilçesinin özel bir alana kavuşacağını anlatan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Bugün geldiğimiz aşamada 579 yapının ihaleleri yapıldı ve teslim aşamasına gelen yapılar var. Kısa süre içerisinde teslim edilecek yapılar var. Bu mahallelerimizde tamamı projelendirilen 1500 konut olacak. Bunların yanında iş merkezleri ve 10 butik otel olacak. Bu evlerin tamamı Diyarbakır'ın mimarisine, kültürüne değerlerine ve kazanımlarına uygun bir şekilde inşa ediliyor ve hepsi Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı yapılıyor. Tamamlandığında Sur'un çehresini tamamen değiştirecek ve 33 medeniyetin izlerinin korunarak Diyarbakır'ın kültürünü yansıtan, değerlerini yansıtan özel bir alana kavuşmuş olacağız. Geldiğimiz bu aşamada 579 yapı hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir kısmı tamamlandı. Alipaşa, Fatihpaşa ve Hasırlı mahallerindeki yapıların da bir kısmı tamamlandı. Alipaşa Mahallesi'ndeki yapıların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ üzerinden açık ilanla satışa çıkartıldı. Şu anda Fatihpaşa Mahallesi´ndeyiz. Burada da konutların bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki süreçlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerden sonra buralar da hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN MAHALLEMİZ YOK'

Sosyal medyada Sur ilçesinde halen sokağa çıkma yasağı uygulandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Kaymakam Çiftçi, teröristlere yönelik operasyonların sona ermesinin ardından Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını söyledi. Çiftçi, "Sur'da çatışma sürecinin sona ermesinden sonra sokağa çıkma yasağı olan bir mahallemiz yok. Tabi burası bir şantiye alanı ve yoğun bir çalışma var. Şantiye alanının içerisine girişle ilgili bir kısıtlamanın dışında şuanda Sur'un hiçbir mahallesinde sokağa çıkma yasağı yok. Bütün mahallelerimizde rahatlıkla insanlar geliyor ve önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar bir turist yoğunluğu var. Bu ihya ve inşa süreci içerisinde Sur'un sadece 6 mahallesi ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Gazi, Melikahmet ve İzzetpaşa Caddesi'nde çok ciddi bir çalışma yapılıyor ve oradaki dükkanların tamamında cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları yapıldı ve tamamı tarihi görünümlü Sur'a yakışır ve Sur'un değerleri korunarak yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi. Sur'un hem aydınlatma çalışmaları hem sokak sağlıklaştırma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE VE HATTA DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANABİLİR DEĞERLERE SAHİP'

Kaymakam Çiftçi, Diyarbakır'daki surların önemine de değinerek, dünyada eşine az rastlanabilir bir değere sahip olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Sur'a gelecek turist sayısında artış yaşanacağını anlatan Kaymakam Çiftçi, şunları söyledi:

"Önceki yıllarla kıyaslanmayacak derecede bir turist akını var. Diyarbakır'da, Sur'da yakalanan huzur iklimiyle kentte önemli bir turist akınının sağlanmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 500 bin turisti ağırladık. Bu sene sonu itibariyle bunun iki katına çıkacağını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Diyarbakır'da 5 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele ve değerlere sahip olduğunu biliyor ve görüyoruz. Burası 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Türkiye'de ve hatta dünyada eşine az rastlanabilir değerlere sahip. Kültürüyle, medeniyetiyle, sanatıyla ve kadim bir şehir olması itibariyle Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir şehir ve bu şehir güzel şeyleri hak ediyor, güzel işleri hak ediyor, güzel çalışmaları hak ediyor. Bütün gayretimiz bu şehre yakışır, bu şehrin insanına yakışır ve bütün dünya milletleriyle paylaşacağımız bu ortak değerleri daha iyi bir şekilde millete sunmak ve bu noktada çalışmalar her geçen gün bir önceki günden daha iyi olacak şekilde devam ediyor. İnşallah Sur için Diyarbakır'ımız için her gün bir öncekinden daha güzel olacak."



DİYARBAKIR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.