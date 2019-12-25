Tarihi Meryem Ana Kilisesi´nde Noel ayini

DİYARBAKIR'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.
Diyarbakır´ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır´da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
DİYARBAKIR
25 Aralık 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:58
- GÜNEŞ 07:26
- ÖĞLE 12:24
- İKİNDİ 14:51
- AKŞAM 17:12
- YATSI 18:34