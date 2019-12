Diyarbakır’da 8-14 yaş arası futbol okulu açılıyor

Diyarbakır’da Türkiye’de örnek olacak futbol okulu açılıyor. Murat Yiğiter Futbol Akademisinde çeşitli yaş kategorilerde eğitimlerin yanı sıra bireysel kaleci eğitimi verilecek.

Eski futbolcu ve eski teknik direktör Murat Yiğiter’in öncülüğünde futbol akademisi açılacak. Diyarbakır’ın yetiştirdiği son yılların en tanınmış isimlerinde olan Trabzonspor’un da formasını giyen Barış Ataş’ın da yer aldığı antrenörlerin içerisinde genç isimlerden Abdullah Temircan, eski kalecilerden Kadri Kaya ve kaleci antrenörü Remzi Özdoğru da yer alıyor.

Koordinatör Murat Yiğiter, yeni futbol akademisinin bölgede tek olduğunu söyledi. Yiğiter, bölgede ilk kez bireysel kaleci eğitimi veren bir futbol akademisi olacaklarını belirtti. Yiğiter, işini bilen ve donanımlı isimlerle yolla çıktıklarını ve amaçlarının yeni nesillere geleceklerini planlamalarında yardımcı olmak olduğunu kaydetti. Yiğiter, şöyle dedi:

“Bölgede açılan birçok futbol akademisi ya da futbol okulunda olmayan bir eğitim çalışmasını hayata geçirmek için yola çıktık. Kaleci eğitimi konusunda Diyarbakır başta olmak üzere bölgede büyük bir eksiklik olduğunu gördük. Bu nedenle bireysel kaleci eğitimi konusunu önceliklerimiz arasına aldık. Diyarbakır’dan iyi kalecilerin yetişmesine öncelik etmek için harekete geçtik. Antrenörlerimiz Remzi Özdoğru ve Kadri Kaya bu konuya tamamen yönelecekler ve Diyarbakır’da çok iyi kalecilerin yetişmesini sağlayacaklar. Bizim çalışmalarımız bu nedenle çok önemli ve ilktir.”

Futbol akademilerinde 810 ve 1214 yaş kategorilerinde eğitimlerin verileceğini vurgulayan Yiğiter, “Önceliğimiz 8 ile 14 yaş kategorilerini kapsayacaktır. Bu yaş kategorisinde yer alan öğrencilerimizle daha sonra kulüp kuracağız ve Diyarbakır’daki akademik liglerde faaliyetlere başlayacağız. Yani çocuklarımızın yetişmesini sağlayacak her türlü aktivitelerde yer alacağız. Gerek duyulması halinde futbol akademimizde yer alan öğrencilerimize yönelik gelişim söyleyişleri düzenleyeceğiz. Öğrenci velilerimizin yer alacağı toplantılar ve panelleri de daha sonra hayata geçireceğiz. Futbol oyun kurallarını anlatacak eğitmenlerinin de yer alacağı çalışmalara da imza atacağız. Bölgemizin yetiştirdi önemli isimlerinden olan eski hakem ve eski MHK üyesi Dr. Yıldıray Aslan’dan da bu konuda destekler alacağız. Her yönüyle öncülük yapan bir futbol okulu olacağız” dedi.

Yiğiter, eğitim çalışmalarının Yiğiter halı sahada gerçekleşeceğini ve burada her türlü imkanın öğrencilere sağlanacağını sözlerine ekledi.

