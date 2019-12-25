Amed Sportif Faaliyetler’de yeni devre arası kampı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in devre arası hazırlık kampı Antalya’da başladı.

Günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, teknik sorumlu Mehmet Budakın yönetiminde Side’de güç depoluyor. 3 Ocak’a kadar devam edecek çalışmalar sırasında iki hazırlık maçı yapılması bekleniyor.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin takımdan 5 futbolcunun ayrılmasını istediği, bu isimlerin hafta içinde yönetim tarafından açıklanmasının beklendiği belirtildi. Takıma yapılacak takviyeler için ise arayışlar devam ediyor. 2. Lig ve 3. Lig’den oyuncularla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

DİYARBAKIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.