Güvenlik Korucuları belirsizliğini koruyan maaş durumlarının düzelmesini istiyor Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Vatan için canlarını veren güvenlik korucularının maaşının asgari ücretin altında kalmaması için destek bekliyoruz" "Devlet büyüklerinden bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, vatan için canlarını seve seve veren güvenlik korucularının maaşının asgari ücretin altında kalmaması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.

Güvenlik korucularının maaşlarının açıklanacak olan asgari ücretin altında kalacağını belirten Ziya Sözen, devlet büyüklerinden bu sorunu için çözüm beklediklerini dile getirdi. Sözen, "Asgari ücretin belirleneceği bu günlerde, gece gündüz dağ taş yağmur, çamur, kar demeden canları ve kanları pahasına görev yapan ve halen 2 bin 27 TL maaş ve 135 TL aylık ek tazminatla birlikte 2 bin 162 TL aylık alan güvenlik korucularımızın maaşla ilgili durumları belirsizliğini koruyor. Mevcut durumda 2020 yılının ilk yarısında memur maaşına yapılan yüzde 4’lük artışla 81 TL maaş zammı alacak olan korucularımızın maaşları 2 bin 108 TL ek 135 TL’lik tazminatla birlikte 2 bin 243 TL olacaktır. Yani terörle ve teröristle mücadelede bin 743 şehit veren, halen yurt içi ve yurt dışında kendilerine verilen her türlü görevi canları ve kanları pahasına sürdüren Güvenlik Korucularımızın maaşları açıklanacak asgari ücretin altında kalacaktır. Bu durum korucularımızı üzecek, incitecek ve kırılmalarına sebep olacaktır. Korucularımızın üzülmemesi için devlet büyüklerimizin muhakkak suretle bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Ortalama 8 nüfusa bakan güvenlik korucularımız bu maaşla geçinememektedirler. Sahada yaptığımız çalışmalarda ve korucularımızdan bize gelen taleplerde korucularımızın yüzde 90’nı bankalara borçlanmış ve banka borçlarını ödeyemedikleri için icralık olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Güvenlik Koruculuğunun ortaya çıkış nedeni asla maaş almak değildi. Kimse maaş almak içinde korucu olmadı. Bizler vatanımızın bekası, bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması ve namusunuzun çiğnenmemesi için korucu olduk. Bizler dün olduğu gibi bugünde vatan için canlar vermeye hazır bir camiayız. Geldiğimiz noktada korucularımız gerçekten de geçinemiyorlar, çocuklarını okutamıyorlar, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu durum gerçekten de üzücü bir durum" dedi.



"Canları ile bu ülke için bedel ödeyenlere en iyi imkanlar sunulmalı"

Ziya Sözen, canları ile bu ülke için bedel ödeyenlere en iyi imkanların sunulması gerektiğini söyledi. Sözen, "Devletimizin ekonomik zorluklar çektiğini ve zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bu zor günler vatan savunması yapan korucularımızın maaşlarına zam yaparak geride bırakılacaksa biz korucular hiç bir lira maaş almadan da bu görevi her zaman yapmaya hazırız. 25 bin gönüllü korucumuz bunun en canlı örneğidir. Oysa tasarruf yapılması gereken en son alan güvenlik alanıdır. Terörle ve teröristle gece gündüz mücadele eden güvenlik güçlerinin maaş durumunu konuşmak bile doğru bir yaklaşım değildir. Bu ülke için canları ile bedel ödeyen insanlarımıza en iyi imkanlar sunulmalı, şartları en iyi şekilde iyileştirilmelidir. Vatan savunması yapan Güvenlik Korucularımızın geçim derdinde olmaları 21. Yüzyıl Türkiye'si ile bağdaşmamaktadır. Kimsenin Türkiye’yi korucusuna maaş zammı veremeyecek kadar aciz ve çaresizmiş gibi göstermeye hakkı yoktur. Türkiye’deki bütün kamu görevlileri içinde en düşük maaş alan camia durumuna geldik. Çünkü maaş zam oranları belirlenirken yüksek maaş alanlarla düşük maaş alanlara aynı oranda zam yapılmaktadır. Haliyle fazla maaş alanlara daha fazla zam yansımaktadır. Bu durum aradaki makasın genişlemesine sebep olmaktadır. Yıllarca devam eden bu durumla birlikte korucularımızın maaşı enflasyon karşısında tamamen erimiş ve en düşük maaş alan camia konumuna getirmiştir" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımıza güvenimiz tamdır"

Daha önce Güvenlik Korucularına iyileştirme yapıldığını belirten Ziya Sözen, bu konuda Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına güvenlerinin tam olduğunu kaydetti. Sözen, "Cumhurbaşkanımız nezdinde ve İçişleri Bakanımızın desteği ile bugüne kadar biz korucu camiası için birçok iyileştirme yapılmıştır. Bu bağlamda emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Korucu camiası olarak Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza olan güvenimiz tamdır. Biz korucu camiasının devlet büyüklerimizden en önemli beklentilerimiz şunlardır. Ailelerimizi insanca geçindirebileceğimiz, çocuklarımızı okutabileceğimiz iyi bir maaş. Her yönüyle sorunlarınıza cevap verecek iyi bir sosyal güvence. Güncelliğini yitirmiş 1924 yılından kalma 442 sayılı köy kanunu yerine sosyal ve özlük haklarımızla ilgili her türlü iş ve işlemimize cevap verebilecek yeni bir korucu kanunu. Devlet büyüklerimizin bölgenin şah damarı ve sigortası konumunda olan, terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Güvenlik Korucularımızın bu haklı taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Biz güvenlik korucuları olarak dün olduğu gibi, bugün de, yarında bir lira dahi maaş almasak da, devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu haklı mücadelemiz sonuna kadar kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

