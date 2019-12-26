İlkokul mezunu vatandaş, Diyarbakır surlarının minyatürünü yapıyor

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Diyarbakır’da yaşayan ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 5 bin yıllık tarihi ile dünyanın sayılı yapıları arasında bulunan Diyarbakır surlarının 1/25 ölçeğinde maketinin yapımına başladı.

DİYARBAKIR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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