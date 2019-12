Evlatlar geldikçe ailelerin cesareti artıyor HDP önünde 115 gündür eylem yapan ailelerin sayısı artmaya devam ediyor 12 yaşındayken simit sattığı sırada PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Okan Gökkuş'un babası, oğlu için oturma eylemine başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak 12 yaşındayken simit sattığı sırada kaçırılan Okan Gökkuş’ın babası Ekrem Gökkuş, ailelerin yanına gelerek evlat nöbetine başladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 115’nci gününde devam ederken evlat nöbetinde aile sayısı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bitlis'in Göroymak ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılan EkremVecihe Gökkuş çifti, 2014 yılında henüz 12 yaşındayken simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğulları Okan Gökkuş için oturma eylemine katıldı.



"Dağ, mağara hayvanların yeridir"

Çocuğunun 12 yaşında kandırılıp dağa götürdüğünü kaydeden acılı baba, bu eylemi gördüklerini çok sevindiklerini söyledi. Ekrem Gökkuş, "Eyleme destek olmak için geldik. Şuana kadar fırsatımız olmadı, fırsatımız oldu geldik. Biz de çocuğumuz istiyoruz. Ben Bitlis Güroymak’tan geliyorum. Çocuğumun ismi Okkan Gökkuş. Çocuğu kandırıp dağa götürmüşler. Dağ çocukların yeri değildir, insanların yeri değildir, hayvanların yeridir. Mağara hayvanların yeridir. Buda Kürt meselesi değildir, Ermeni davasıdır. Ben onun kaydını yaptırdım. Kaydını yaptırmaya giderken oğlumu kandırıp dağa götürdüler, simit satıyordu. Ben oğlum simit satma okulunu oku dedim, bayrama bir hafta kalmıştı. Tamam dedi, çarşıya giderken gidiş o gidiş. Bir daha haber alamadık. Benim bir yeğenimle konuştu, Haseke'deyim demiş, o da geçen sene. Devletin haberi de var, biz devlete de haber vermişiz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah bizim devletimizi her zaman güçlü etsin. Güçlü olmaya devam etsin inşallah. Arkadaşların oğulları geldi. Biz bu milleti gördük sevindik. Şuana kadar mümkün olmadı. Mümkün oldu bizde geldik. Kimsenin gözü o yolda bırakmasın. Bizim çocuğu kandıran, dağa götüren inşaları da Allah onlarında belasını versin” dedi.

