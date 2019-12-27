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askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

İHA

askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda markette alış veriş yapan Erkan A. rast gele açılan ateş sonucu yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokakta meydana gelen olayda. maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı. Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alış veriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.

Maskeli gurup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı.

DİYARBAKIR

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:35
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