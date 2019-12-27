Milli Eğitim Müdürü Öter, okul ziyaretlerinde

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Beddi Öter, okulları ziyaret ederek öğrencilerin ders etkinliklerine katıldı.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Beddi Öter, Silvan ilçe merkezinde bulunan DYK kursları ve yüz yüze eğitim veren okulların ardından Milli Egemenlik, Mehmet Adil Kepolu, Vatan, Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İMKB Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öter, okulların fiziki ve eğitim, öğretim durumu hakkında okul müdürü ve müdür yardımcılarından bilgi aldı. Okulları ziyaret ederek genel durumu ile ilgili okul idarecilerinden bilgi alan Öter, sınıfları gezerek öğrencilerin ders etkinliklerine katıldı, öğrencilerin okulları ile ilgili hayallerini ve projelerini dinledi.

Öğretmenler ile bir araya gelerek 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek fikir alışverişinde bulunan Öter, öğrenci ve veli durumları hakkında bilgi alırken, öğretmenlerin de sorunlarını dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Öter, 20192020 eğitim öğretim yılının başarılı bir yıl olması temennisinde bulunarak, okullardan ayrıldı.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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