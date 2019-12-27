Başkan Beyoğlu, “Milletimiz kendisi gibi olanı seviyor”

Diyarbakır’ın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazı sonrasında Diyarbakır sebze ve meyve haline ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazı sonrası ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla görüştü. Başkan Beyoğlu, esnafla sıcak diyaloğlar yaşayarak sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretebilmek için istişarelerde bulundu. Başkan Beyoğlu, vatandaşların kendisi gibi olanı, kendisine geleni ve kendisine hizmetkar olanı bağrına bastığını aktardı. Beyoğlu, “Milletimizin emaneti olan bu makamda oturarak zaman geçirmeye değil, milletimizin beklediği hizmetleri kazandırmaya geldik. Görev süresinin geride kalan 9 ayında vatandaşlarla çok iyi bir bağ kurduk, milletimizin engin bir yüreği var. Kendisi gibi olanı, kendisine geleni ve kendisine hizmetkar olanı bağrına basıyor. Günün büyük bir bölümünde milletimizle iç içeyiz. Bu işi aşkla yapıyoruz, bu yüzden yorulmuyoruz. Sebze ve meyve hali esnafımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.