Kaymakam Uslu kurumları ziyaret etti

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, incelemelerde bulunmak üzere kamu kurumlarını ziyaret etti.

Uslu, sırasıyla milli eğitim müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, tarım ve orman ilçe müdürlüğü, tapu kadastro müdürlüğü, ilçe maliye müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Uslu; kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti. Sohbetin ardından Uslu, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.