Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır’da tali yoldan çıkmak için sol şeritte seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü kararsız kalınca refüje çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, tali yolda seyir halinde bulunan 21 BC 742 plakalı otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken ana yola geçmekte kararsız kalınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç refüjde bulunan tabelaya çarparak durabilirken, çevredekilerin haber vermesi ise olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan trafik kazasında beş kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrollü bir şekilde açılırken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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