Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı Genç kadının kucağında bebeği varken, kardeşi tarafından “namus meselesi” nedeniyle silahla vurulduğu iddia edildi

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Diyarbakır’da kucağında bebeği varken evinde uğradığı silahlı saldırıda ölen genç kadının kardeşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi’nde bulunan Timuçin Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. 4 kurşun isabet etmiş halde ağır yaralı olarak bulunan Deniz K., 112 ve 110 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nin kardeşi S.K.’nin “namus meselesi” diyerek ablasını çocuğu kucağındayken katlettiği iddia edildi. Deniz K.’nin çocuğu koruma altına alınırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan S.K’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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