Diyarbekirspor’da transfer sesleri

Devre arasında kadrosundaki oyuncuların yüzde 90’ı ile yollarını ayıran ve Antalya’da planlanan kampı da iptal eden Diyarbekirspor’da gözlerin çevrildiği transferde yeni gelişmeler yaşandı.

YeşilKırmızılı kulübün 4 oyuncu ile anlaştığı bildirildi. Bu oyuncular Tokatspor’dan Ahmet Arı, Tuzlaspor’dan Murat Türkkan,Erzinspor’dan Mertcan Erdem ve Altındağ Belediyespor’dan Uğur Uğur olarak ifade edildi. Diyarbekirspor’un bu oyuncuların yanı sıra birkaç oyuncu ile daha anlaştığı ve bu isimlerin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi.

DİYARBAKIR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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