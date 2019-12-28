Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı İsim benzerliğinden dolayı işinden olan genç, yetkililerden yardım bekliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da yaşayan 23 yaşındaki Murat Köklü, terör suçlusu başka biriyle yaşadığı isimsoy isim benzerliğinden dolayı Yenişehir Belediyesinde çalışırken işinden oldu. İsim benzerliğinden dolayı işinden olan Köklü, 3 yıldır hasta olan annesine bakmak için ayakta durma savaşı veriyor.

DİYARBAKIR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.