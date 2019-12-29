Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi hastaneye koştu

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde onlarca kişi, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Vatandaşlar tedavi altına alınırken, doktorlar hastaların yedikleri tatlıdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruyor.

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde onlarca vatandaş, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti nedeni ile hastanelerin acil servis bölümüne koştu. Vatandaşların yapılan tetkiklerinde zehirlendikleri belirlendi. Hastaların tedavilerine kısa sürede başlanırken, görevliler tarafından vatandaşlara ne yedikleri soruldu. Vak'aların çoğunun tatlı yediklerini söylemesi üzerine doktorlar, zehirlenme olaylarının tatlıdan kaynaklanma ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Hastanelere sabah saatlerine kadar vak'alar gelmeye devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:00

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