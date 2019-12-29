Yol çökmelerine karşı beton boru önlemi

Bağlar Belediyesi, yağışlı dönemlerde yaşanan yol çökmelerine karşı yolların altını beton borularla döşüyor. İlçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde su baskınlarının yollara zarar vermesini önlemek amacıyla şimdiye kadar bin 500’e yakın beton boru döşendiği açıklandı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin merkez ve kırsal mahallerinde yol bakım onarım ile olası sel taşkınlarını önlemek, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla merkez ile birçok kırsal mahallede beton boru döşemesini gerçekleştiriyor. Geçmiş yıllarda yol çökmeleri nedeniyle yağışlı günlerde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, beton boruların yolların altına döşemesi sayesinde yol çökmelerinin yanı sıra olası sel baskınları ve dere yataklarının taşmasından da etkilenmiyor. Şu ana kadar yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan yolların altına bin 500’e yakın beton boru döşendiği bildirildi. Belediyenin olası ağır kış koşulları öncesinde hayata geçirdiği bu hizmet, geçtiğimiz yıllarda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, rutin belediyeciliğin dışına çıkarak vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, "Biz insana hizmet eksenli bir anlayışa sahibiz. Nerede insan varsa ve orada hizmete ihtiyaç duyuluyorsa rutin belediyecilik görevlerimizin dışına çıkarak gerekli hizmeti sağlamaya çalışırız. Biz insanımıza hizmet etmeyi böyle anlıyoruz. Benim hemşerim, vatandaşım hizmetin en iyisini hak ediyor. Bir yandan yeni yollar yapıp mevcut yolları yenilerken, diğer yandan yolların sel baskınları ve doğa olaylarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. İnsanlarımız mutlu olursa, huzur içinde yaşamını devam ettirebilirse işte o zaman biz de mutlu oluruz" dedi.

DİYARBAKIR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:00

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