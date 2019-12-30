Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.



Olay, DiyarbakırElazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EY 3367 plakalı otomobil seyir halinde iken 34 ZR 0771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda 34 ZR 0771 plakalı araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

DİYARBAKIR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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