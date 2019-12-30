TTGA'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TTGA'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu'na (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi.

TTGA'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu’na (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi.
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği' için Diyarbakır’dan Selda Çiçek Veske, Gaziantep’ten de Yaşar Mete Akcan adaylıkları açıklamışlardı. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan bölge adayını belirleme seçimlerine bölgedeki turizm işletme belgeli otel, restaurant, lokanta ve eğlence merkezlerinin yetkilileri oy kullandı. Seçime yoğun ilgi gösterilirken 154 oydan 88'ini alan Selda Çiçek Veske temsilciliğe seçildi. Toplam 196 seçmenin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oyların 154’ü kullanılırken, her iki adayın da centilmence yarıştığı seçim, oy sayımının ardından Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske 88 oy, Gaziantep adayı olan Yaşar Mete Akcan ise 66 oy aldı. Seçimleri kazanan Çiçek Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
Bölge temsilcilerinin seçimle dahil olacağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu ajansta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, tüzük gereği seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacaklar. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacak.

DİYARBAKIR

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

”2020 bizim için atılım yılı olacak”
YEREL HABERLER ”2020 bizim için atılım yılı olacak”
Diyarbakır'da 2020 hedefi 5 milyon turist
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2020 hedefi 5 milyon turist
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı
Diyarbakır’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır ...
Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu
YEREL HABERLER Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, ...
Çınar YBO voleybolda il 2’ncisi oldu
YEREL HABERLER Çınar YBO voleybolda il 2’ncisi oldu
Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü
YEREL HABERLER Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü
Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Misafirhanesi’nde ağırlanacak
YEREL HABERLER Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir ...
65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu
Diyarbakır'da Dijital Müze açıldı 240 eserin bulunduğu müzede çocuklar çeşitli eserleri yüksek çözünürlükte inceleyerek öğrenme fırsatı buluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dijital Müze açıldı 240 eserin ...
Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini ...
Diyarbakır’da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk ...
HDP önündeki eylemde 118'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 118'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde Acılı anne Songül Altıntaş: “Burada ne işkence ne de hapis var"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci ...
Yol çökmelerine karşı beton boru önlemi
YEREL HABERLER Yol çökmelerine karşı beton boru önlemi
Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi hastaneye koştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi ...
Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı İsim benzerliğinden dolayı işinden olan genç, yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını ...
Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle ...
Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları sürüyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu: “100 günde DİSKİ dahil olmak üzere toplam 132 milyon lira borç ödedik”
YEREL HABERLER Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları ...
Diyarbakır’da ‘Her sınıfın bir kardeşi olsun’ kampanyası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Her sınıfın bir kardeşi olsun’ ...
Diyarbekirspor’da transfer sesleri
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da transfer sesleri
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 117'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 117'nci gününde
Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı
YEREL HABERLER Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X