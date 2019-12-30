Yönetime afişli ve ilanlı tepki

Daha önce sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yönetime olan tepkilerini ortaya koyan Diyarbekirsporlu taraftarlar, bu kez bastırdıkları afişleri ve el ilanlarını kentte dağıtarak tepkilerini dile getirdi.

Kulüp yönetiminin 8 yıldır 3. Lig’de olmasına rağmen kulübü bir üst lige çıkaramadığını belirten taraftarlar, "Başarısız olan ve kentle kopuk şekilde kulübü yönetmeye çalışan yönetimi istifaya davet ediyoruz” diye tepki gösterdi. 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’da yönetim ile taraftarlar arasında sezonun ilk yarısında yaşanan gerginlik farklı bir boyuta ulaştı. Sezonun ilk yarısındaki maçlarda tribünde yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya davet eden taraftar grubu Azrailler, sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra bu kez bastırdıkları afişleri ve el ilanlarını kentte dağıtarak tepkilerini dile getirdi.

Grubun üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtılan ilanlarda kulüp yönetimine olan tepkinin nedenleri sıralanıyor.

DİYARBAKIR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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