Ceylan Karavil'de yeni yıl çoşkusu

Ceylan Karavil Park AVM yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, yılbaşı Noel Baba ve bando takımı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen kutlamada çocuklar Noel Baba ile fotoğraf çekinerek bando takımının ezgileriyle oynadı. Yılbaşında da vatandaşları unutmayan Ceylan Karavil AVM gelen misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

DİYARBAKIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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