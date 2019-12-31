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Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı

DHA

DİYARBAKIR 112 Acil Çağrı Merkezi´ne 2019 yılında yapılan 2,5 milyon çağrıdan 130 bini gerçek çıktı. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, 1 milyon 730 bin nüfuslu Diyarbakır'da günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak belirlendiğini söyledi.

DİYARBAKIR 112 Acil Çağrı Merkezi´ne 2019 yılında yapılan 2,5 milyon çağrıdan 130 bini gerçek çıktı. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, 1 milyon 730 bin nüfuslu Diyarbakır'da günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak belirlendiğini söyledi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında 2,5 milyon çağrı geldi. Acil sağlık hizmetlerinin karadan ve havadan verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların 130 bini gerçek çıktı.
Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak tespit edildiğini söyledi. Karakaş, şunları kaydetti:
"Nüfusu 2018 yılı verilerine göre 1 milyon 732 bin olan Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında gelen yaklaşık 2,5 milyon çağrının 130 bini vaka olarak değerlendirildi. 63 istasyonda 800 personelle hizmet veriyoruz. Komuta kontrol merkezimize günde ortalama 8 bin civarında çağrı geliyor. Ortalama 400 civarında vaka yapıyoruz. Yıllar içerisinde vaka sayımız artıyor. 112 bünyesinde 96 tane acil yardım ambulansı faaliyet gösteriyor. Onun dışında hizmet yürüten diğer kurum ve kuruşlara ait 19 ambulans mevcut. Tabi özel donanımlı ambulanslarımız da var. Zırhlı ambulanslar, yoğum bakım ambulansları, dört sedyeli ambulanslar, çok lastikli taşımaya uygun ambulanslar ve paletli ambulanslarımız var. Özelikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışlı olan ya da fiziksel coğrafi koşulları uygun olmayan yerlerde çalışan ambulanslarımız da var. Helikopterli ambulans ilimizde konuşlu olarak faaliyet gösteriyor. Bunlarla halkımıza en iyi ve hızlı bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz." 
'AMBULANSLARA YOL VERME DUYARLILIĞI ARTIYOR'
Karataş, Diyarbakır´da ambulanslara yol verme konusunda geçmişe göre çok daha iyi durumda olduklarını belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarla konusunda uyarılarda bulundu. Karataş, "Ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı hale geliyoruz. Bununla ilgili zaten `Yaşama yol ver´ diye bir kampanyamız var. Bu kampanya kapsamında da vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve ambulansa yol verme konusunda onların desteklerini almaya çalışıyoruz. Ambulansın içerisinde kendileri olabileceği bir yakınlarının da olabileceğini hiçbir zaman unutmamalarını istiyoruz. Çağrı merkezlerimizi aradıkların da özelikle meşgul etmemelerini ve o anda gerçekten acil durumu olan bir vatandaşımızın olabileceğini, onun bu hizmete muhtaç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Onun için 112´yi gereksiz aramamalarını istiyoruz ve bu konuda da desteklerini bekliyoruz" dedi.

DİYARBAKIR

31 Aralık 2019 Salı

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