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Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak

İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.
Çocukların merakla beklediği 27 Aralık tarihinde vizyona girecek olan ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ filminin karakterleri 1 Ocak’ta Forum Diyarbakır’da miniklerle buluşacak. Ortak alanda film müzikleriyle gösteri yapacak olan karakterler, sonrasında miniklerle filmi birlikte izleyecekler. Gösteri seans saatleri, 15.00 17.00 18.00 olan etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR

31 Aralık 2019 Salı

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