DİSKİ, ihtiyaç sahiplerinin içme suyunda yüzde 50 indirime gitti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunda yüzde 50 indirim yaptı.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 27 Kasım 2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygulanacak olan yeni su tarifesine göre fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyuna yüzde 50 indirim yapıldı. Alınan bu karar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen eşi vefat eden kadınlar, 2828 sayılı kanunda belirlenen öksüz ve yetimler, 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile engelli ve muhtaç vatandaşlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 daha ucuza kullanacakları belirtildi.

İhtiyaç sahiplerinin yanı sıra indirimden muhtaç asker ailesi, muhtaç asker çocuğu, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular, taziye evleri de suyu yüzde 50 indirimli kullanacağı ve yaklaşık 80 bin vatandaşın bu durumdan faydalanacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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