Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

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DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen husumetli 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet K. ile ağabeyi Abdullah K. silahla yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kardeşlerin hastanenin acil servisinde tedavileri sürürken, polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen A.K. ile Ş.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.





DİYARBAKIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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