Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, kendilerine destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girerken, 2019'un son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek destek verdi.



"Bundan sonra sırtımız yere gelmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan anne Süheyla Demir, Ağrı’dan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Hayal için eyleme katıldığını söyledi. Demir, "Bugün 120 gündür bekliyoruz. Bugün bizim çok önemli ve değerli bir misafirimiz vardı. Yeni yıla kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan bize çok büyük bir sürpriz yaptı. Bu gerçekten bizim için çok güzel yeni yıl hediyesiydi. Bizimle bire bir görüşüp dertlerimizi dinledi ve bizi anladı. Kendisine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buradan sizin aracılığınızla da Cumhurbaşkanımıza da selamlar yolluyorum ve kendisi bize çok güzel bir hediye gönderdi. Cumhurbaşkanımız geldi gibi hissettik. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadıkları ve hatırladıkları için çok mutlu olduk. Artık bundan sonra sırtımız yere gelmez” dedi.



"Çocuğumuz gelmiş gibi olduk"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde olan anne Yıldız Ballı da, “Allah razı olsun Emine Erdoğan geldi. Biz ağladık o bizimle ağladı. Biz güldük o bizimle güldü. Derdimizi söyledik, derdimizi dinledi. Cumhurbaşkanımız yanımıza gelmiş gibi oldu bizim için. Keşke hepsi onlar gibi olsaydı. Kimse onlar gibi değildir” diye konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Bitlisli Fahrettin Akkuş da 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 120 gündür oturma eyleminde olduğunu söyledi. Akkuş, "Ben 120 gündür oturma eylemindeyim. Bugün Emine anne ziyaretimize geldi. Gerçekten çok sevindim. Kendisinin elini öpüyorum. Ziyarette anne ve babalar olarak dertlerimizi anlattık. Kendisi de bizi dinledi ve bize bir umut verdi. Bizimle yakında ilgilendi ve çok sevindik. Kendisinin ziyareti sanki çocuğumuz gelmiş gibi oldu öyle sevindik. Bizim için yeni yıl sürprizi gibi oldu. Önce inanamadık sonra kendisini görünce sevinçten ağladık. Emine anneye teşekkür ederim onun elini öpüyorum. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da elini öpüyorum teşekkür ediyorum kendilerine" şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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