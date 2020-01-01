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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır’da uygulamaya katıldı “PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet ...

İHA

Diyarbakır'da polis ve jandarma tarafından ortak olarak yapılan yeni yıl uygulamasına katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2019 yılının terörle mücadele açısından çok başarılı bir yıl olduğunu ifade ederek, "PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet şebekeleriyle bütün güvenlik kuvvetlerimizle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk. Çok iyi neticeler elde ettik. Bu mücadelemiz 2020 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır’da uygulamaya katıldı “PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet şebekeleriyle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk”

Diyarbakır’da polis ve jandarma tarafından ortak olarak yapılan yeni yıl uygulamasına katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2019 yılının terörle mücadele açısından çok başarılı bir yıl olduğunu ifade ederek, "PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet şebekeleriyle bütün güvenlik kuvvetlerimizle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk. Çok iyi neticeler elde ettik. Bu mücadelemiz 2020 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile Diyarbakır Silvan kara yolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Uygulama sırasında vatandaşların yeni yılını tebrik eden Aktaş, sürücülere emniyet kemeri takılması konusunda uyarıda bulundu, çocuklara ise yeni yıl hediyesi olarak oyuncak verdi.
Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de tele konferansla görüntülü görüşen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, başta Diyarbakır olmak üzere ülke genelinde yapılan uygulamalar ve uygulanan tedbirler hakkında bilgi verdi.

“Emniyet teşkilatı görevlerini can ve başla yerine getiriyorlar”
81 ilde yeni yıla mutlu, huzur ve güven içerisinde girmesi için bütün personelle görevlerinin başında olduklarını belirten Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Yaklaşık 20 bin ekiple emniyet teşkilatının tamamına yakını görevinin başında ve teşkilatın yeni yıla huzur ve güven içerisinde geçilmesi için görevlerini can ve başla yerine getiriyorlar” dedi.

“2019 yılı terörle mücadele de ülke açısından çok başarılı bir yıl”
2019 yılı başta terörle mücadele olmak üzere ülke açısından çok başarılı bir yıl olduğunun altını çizen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet şebekeleriyle bütün güvenlik kuvvetlerimizle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk. Çok iyi neticeler elde ettik. Bu mücadelemiz 2020 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir. 2020 yılı terörün Türkiye gündeminde olmayacağı veya çok gerilerde olacağı bir yıl olacak. Bu mücadelede canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. 2020 yılının milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

“Jandarma ve polis kontrol noktalarında 13 bin personel görev aldı”
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise kentte jandarma ve polis kontrol noktalarında 13 bini aşkın personelin görev aldığını belirterek, “Yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2019'u geride bırakırken, ülkede sağlanan huzur ve güvenle kentte gelişen güven ortamının da sürmesini diliyorum. Teröre ve bütün suç örgütlerine karşı mücadelemiz 2020'de de aynı kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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