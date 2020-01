Çocuğu olmayacak denilen kadın ikiz gebelik yaşıyor Adana’dan Diyarbakır’a gelen çiftin 8 yıllık çocuk hasreti ikiz bebekleri ile sona erecek

Adana’da yaşayan HasibeUğur Erdoğan çifti, 8 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezine başvurdu. Erdoğan çiftinin Diyarbakır’a uzanan çocuk hasreti, başvurdukları tüp bebek merkezinde ikiz gebelikle mutlu sonla sonuçlandı.

Adana’da yaşayan ve 8 yıllık evli olan HasibeUğur Erdoğan çifti, yumurta tembelliğinden dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok kliniğe ve tüp bebek merkezine başvurdu. Başvurdukları her yerde olumsuz sonuçla karşılaşan çift, en son komşularının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastada yumurta tembelliği ve yumurtaların çok çok zayıf olduğunu tespit etti. 2 aylık seansta yumurta gençleştirme tedavisi gören Erdoğan çifti, ikiz çocuk sahibi olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor.



"Hastamız 8 yıldan sonra ikiz gebelik yaşadı"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 33 yaşında olduğunu ve Adana’dan kliniklerine başvurduğunu söyledi. Hastasının daha önce birçok tüp bebek denemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Fakat bizim kliniğimize başvurduğunda baktığımızda hastada çok ciddi anlamda yumurta tembelliği, yumurtaların çok çok zayıf olduğunu gördük. Başka uygulamalarda kaliteli yumurtalar elde edilemediği için iptal yumurtalar oluşmuş. Tüp bebek dahi iptal olmuş. Bunun sebebi ise yumurtaların kalitesiz ve zayıf olması ve iyi olmamasından kaynaklı. Biz hastaya baktığımızda hastanın over rezervinin, yumurta rezervinin çok çok zayıf olması ve ciddi bir yumurta tembelliği tanısını koyduk. Biz bu hastaya yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Tabii direkt tüp bebek uygulamasına başlamadık. Öncesinde 2 aylık seans esnasında biz ona yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Daha sonra yumurtaların gelişmesi için antioksidan tedavisi yaptık. Ondan sonra biz tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında daha önce yumurta elde edilememiş. Bu seferinde iki tane tek yumurta elde ettik. Yumurta gençleştirme tedavisiyle tüp bebek esnasında toplamda iki tane yumurta oluştu. Ve biz bu iki yumurtaya da uygulama yaptık. Bu her iki yumurta da döllendi. Şuanda hastamızda 8 yıldan sonra ikiz gebelik oldu. Hasta ilk önce bize geldiğinde ciddi anlamda umutsuzdu, umutlarını yitirmişti. Çünkü daha önce tüp bebek uygulamaları dahi iptal olan bir hasta grubu. İptali olduğu için hasta sanki bir daha çocuğu olamayacak. Çünkü birçok klinikte bazı doktor arkadaşlar çocuğu bir daha olamayacağı yönünde moralini bozmuş. Önceden aile saadeti yoktu, ailenin mutluluğu hiç yoktu. Ciddi anlamda bir aile problemi de vardı. Ama şu anda ailede müthiş bir bayram havası yaşandı. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Tabii biz burada sonuç itibarıyla şunu söylüyoruz. Gerçekten yumurta tembelliği olan hastaların gebe kalma şansı zayıf, bu konuyu da biliyoruz. Fakat özel tedavilerle, gençleştirme tedavisiyle daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Doğru hekim, doğru klinik ve doğru tedavi başarının altın anahtarıdır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin diyoruz” dedi.



"Anne olmadan ölmeyeceğim diyordum"

Hasibe Erdoğan, 8 yıllık evli olduğunu ve iki defa başarısız tüp bebek denemesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Sonra Hakan hocayı duyduk, ona geldik. O bize çok yardımcı oldu. Şuan ikiz gebelik var, çok mutluyuz. Buraya gelince o mektupları görünce, tüp bebek resimlerini görünce dedim neden olmasın. Şimdi de böyle bir rüyadayım sanki. Hiç uyanmak istemiyorum gibi. Bence hiç pes etmemek gerekiyormuş. Emek olmadan yemek olmuyormuş onu anladım. Diyarbakır’a her gelişimde yoruluyordum, üzülüyordum ama 'Hayır olacak, bir gün bende anne olacağım, anne olmadan ölmeyeceğim' diyordum” şeklinde konuştu.

