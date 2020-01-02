Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

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DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.



DİYARBAKIR 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

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