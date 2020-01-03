Tüm önlemlere rağmen iş kazalarının önüne geçilemiyor Türkiye’de 2019 yılında 2 bin kişi iş kazlarında hayatını kaybetti

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Nurullah Acar, 2019 yılında 2 bin kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Acar, “İş kazalarında işçiişveren birlikle sorumludur. Yetkililerin maddi unsurlardan kaçınmaması gerekir” dedi.

Dünyada iş kazalarını önlemek için yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlere rağmen iş kazaları ve buna bağlı olarak hayatını kaybedenlerini sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de de 2019’da 2 bin işçi iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti. İş güvenliği uzmanları olarak iş yerinde oluşabilecek iş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak adına işverene rehberlik ettiklerini ifade eden B Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Nurullah Acar, belirlenen riskleri işverene tebliğ ettiklerini söyledi. Acar, “Bu riskler için bu tür koruyucu faaliyetler olması gerekmektedir. Bununla beraber işverenler kendi iş yeri hekimleri diğer sağlık personelleriyle beraber ortak çalışma halinde işverene sunarız. İşveren de gerekli koruyucu önlemleri alarak iş kazalarını önler. İş kazalarında ne yazık ki Avrupa’da birinciyiz, dünyada üçüncü sıradayız. Bununla ilgili çok eksiklerimiz var, ama kültür yavaş yavaş aşılanıyor, düzenlemeler oluyor. Türkiye’de genel olarak inşaat sektöründe yüksekte çalışmalarda meydana geliyor, bunun dışında tarım ve orman, maden işlerinde olmaktadır. Yaklaşık olarak 2019 yılında 2 bine yakın işçi hayatını kaybetti iş kazalarında. Bu acı bir gerçektir. Eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınsaydı bu iş kazalarının önüne geçerdik” dedi.



“İş kazalarında sorumlu işverendir”

İş kazalarında en büyük sorumluluğun işverene düştüğünün altını çizen Acar, şunları söyledi:

“Öncelikle iş kazalarında işçiişveren birlikle sorumludur. Ama daha çok sorumlu olan kişi işverendir, çünkü işveren iş kazasının olmaması için yapması gereken maddi unsurlardan kaçınmamalı. İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir. Önlenebilmesi için çalışmalar yaparsak iş kazaları önlenir zaten ama önlemek için çalışmalar yapılmadığı için ne yazık ki iş kazaları oluyor. En çok kaza tarım ve orman işlerinde oluyor. İkinci sırada inşaatta yüksekte çalışmalar ve sonrasında maden geliyor. Genel olarak en riskli iş yüksekte çalışmalardır. Bunun için sürekli yenilikler ve çalışmalar yapılıyor. Bahsettiğimiz sayıların azaltılması için devletimizin ve işverenin el atması en önemli konudur.”



“İş kazalarında 2019 yılında 2 bin insanı kaybettik”

İş sağlığı birim yetkilisi Eser Oğurtan de 2019 yılında çok ciddi ölümlü iş kazalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Oğurtan, “Bu rakamlara baktığımız zaman 2019’da 2 bine yakın insan iş kazası yüzünden hayatını kaybetti. Denetim mekanizmalarımız var. Bu bir çarktır, bir dişini işveren, bir dişini ise devletimiz yasalarıyla oluşturmakta. 21. yüzyılda maalesef bu kültürü halen oluşturamadık, çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Az tehlikeli işletmelerimiz bu konuda muaflar, 149 çalışan arası Temmuz 2020’ye kadar. Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerde bu hizmet alınıyor şuanda, ama maalesef ülkemizin birçok noktasında işverende ve işçilerde kişisel koruyucu zimmet tutanağı ile ilgili hala bir kültür oluşturamadık” diye konuştu.



“Yıl olmuş 2020, baret, yelek, eldiven, ayakkabı giyin demekle karşı karşıyayız”

2020’de şantiyelerde çalışan işçilere baret, yelek, eldiven, ayakkabı giyin demekle karşı karşıya kaldıklarını belirten Oğurtan, “2 bin insan çok az bir sayı değil, ülkemiz için çok ciddi bir rakam. Bunu aylık periyotlara böldüğümüz zaman maalesef çok ciddi rakamlara denk geliyor. Tabii bir bu kadar da bir ömür boyu iş görmemezlik raporu alan arkadaşlarımız var, uzuv, kol, bacak gibi ciddi yaralanmalara maruz kalan arkadaşlarımız da var. Bununla ilgili temennimiz bu yöndedir ki 2020 yılında bunu inşallah biraz daha minimize ederek, bu rakamları biraz daha aşağıya indirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

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