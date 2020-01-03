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Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı

DHA

DİYARBAKIR'da 12 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen törenlerle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'in kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Nöbet tutan aileler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu ? Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz artık çok güvenli. Eğer güvenlik olmazsa, özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı. Haykırmaya başladı" dedi.

DİYARBAKIR'da 12 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen törenlerle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'in kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Nöbet tutan aileler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu ? Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz artık çok güvenli. Eğer güvenlik olmazsa, özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı. Haykırmaya başladı" dedi.
Merkez Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008 günü, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, dershane öğrencileri Eren Şahin, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın, Salih Ekinci ve Melek İpek ile kızını dershaneden almaya gelen Diyarbakır adliyesinde görevli Cengiz Kaya yaşamını yitirdi, 30'u asker, 67 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler, 12 yıl sonra, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde ve Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, saldırıda hayatını kaybeden Eren Şahin Eronat'ın annesi ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende yaşamını yitirenlerin fotoğralarının bulunduğu masaya protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karanfiller bırakılarak dua edildi.
Oğlunun adının verildiği konferans salonunda düzenlenen törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ona özlemini dile getirerek, "Oğlumu kucağıma aldığım zaman 28 yaşındaydım ama onunla oyun hamuru oynuyordum. Mühendis olmama rağmen 2+2'nin 4 ettiğini onunla öğrendim. Satranç öğrettim ve ona yenildim. Kemal Sunal'ı ve Hababam Sınıfı'nın oğlumla yeniden daha çok sevdim" diye konuştu.
'GÜVENLİK OLUNCA ANNELER KONUŞMAYA BAŞLADI'
HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere değinen Eronat, "Nöbet tutan aileler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu ? Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz artık çok güvenli. Özgürlük mü güvenlik mi diye sorsam hepimizin vereceği cevap özgürlüktür. Dünyanın en muhteşem kavramıdır. Vazgeçemeyeceğimiz, olmazsa olmazımızdır ama bu oturan anneler bize şunu öğretti. Eğer güvenlik olmazsa özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı. Haykırmaya başladı. Hacire ana oğluna kavuştu. Ardından Hatice anne ve geçen hafta da Hüsniye anne kızına kavuştu. Bu üç annenin domino etkisi yaparak diğer bütün anneleri çocuklarına kavuşturacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin terörle ve hainle mücadelesi son hain ve terörist yok edilene kadar, bu terör tehdidi bu ülkenin gündeminden çıkana kadar kararlılıkla devam edecektir. Sınırlarımızın içinde ve dışında hangi terör odağı olursa olsun bu mücadelede bu devletin ve milletin yok edici gücü onları yok edecektir."

DİYARBAKIR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
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  • İKİNDİ 14:57
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  • YATSI 18:40
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