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TTGA'nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kuruluna (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi.

TTGA'nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kuruluna (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kuruluna Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi. Veske, TTGA yönetim kuruluna seçilmesi sonrası Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile ortaklaşa basın açıklaması düzenledi.
Vali Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyerek, "Ülkemizde turizmin geliştirilmesi, kalkınmada turizm gelirlerinin artırılması, Türkiye’nin ve bu anlamda ekonominin gelişmesinde turizmin katkısı çoğaltılması noktasında Bakanımızın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, Turizm Gelişim ve Kalkınma Ajansı kuruldu. Kurulun seçimle gelen bölge temsilcilikleri bazında Diyarbakır merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 9 ilimiz ve bu ilden gelen delegelerimiz geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır’da yapılan seçimde kendi temsilcilerini seçtiler. 9 ilin Güneydoğu Bölgesi olarak ajanstaki temsilcisi olarak da Diyarbakır delegemiz, Selda hanım seçildi. Turizm sektöründeki çalışma çaba ve katkılarıyla kendisini yönetim kurulunda gerek bölgemiz turizmin gerekse ülke turizmine önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Diyarbakır delegemizin seçilmesinde 9 ilimizin verdiği desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.
Selda Çiçek Veske ise turizmin önemine değinerek sektörün ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunduğunu belirterek, “Turizm, gün geçtikçe büyüyen, gelişen, globalleşen bir sektördür. Bu yüzden turizmin bir ülkeye kazandırdığı ekonomik yararlar tartışılmaz bir gerçektir. Gerek insanlara istihdam olanağı sağlaması, gerekse milli gelire ve ödemeler dengesine katkıda bulunması nedeniyle her ülke için vazgeçilmez ekonomik bir kaynaktır. Günümüzde birçok ülke, özellikle de gelişmekte olan ülkeler ödemeler dengesi bakımından önemli sorunlar yaşamaktadır. Ödemeler dengesi açıklarının kapatılmasında temel yol ülkenin dış satımının artırılmasıdır. Ülkemiz özellikle son yıllarda turizmi önemli ölçüde teşvik ederek dış turizm gelirlerini artırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikası benimsemiştir. Benimsemiş olduğu bu politikada önemli oranda başarı sağlayan Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin turizm olduğu görülmektedir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, dört semavi dininin buluştuğu bir ülke olarak ön plana çıkması, bununla birlikte rakiplerine göre son derece temiz plaj ve koylara sahip olması ve dört mevsimin bir arada yaşanması, gastronomide büyük kademe kaydetmiş olması, birçok ilin açık hava müzesi konumunda inanılmaz bir tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle adeta bir turizm cenneti görünümündedir. 15 Temmuz 2019 da yasalaşan, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tüm yönetim kurulu ile ülkemizin kalkınması ve uluslararası platformda sürekli tercih edilebilmesi için ivedilikle çalışacak ve önemli projeler üretecektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yönetim kurulu üyesi olarak, temsil ettiğim 9 ilin tanıtımında, bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her turlu proje ve çalışmaları yapacak, temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetler üstleneceğim" diye konuştu.
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyeliği için Diyarbakır’dan Selda Çiçek Veske, Gaziantep’ten de Yaşar Mete Akcan adaylıkları açıklamışlardı. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan bölge adayını belirleme seçimlerine bölgedeki turizm işletme belgeli otel, restoran, lokanta ve eğlence merkezlerinin yetkilileri oy kullandı. Seçime yoğun ilgi gösterilirken 154 oydan 88'ini alan Selda Çiçek Veske temsilciliğe seçildi. Toplam 196 seçmenin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oyların 154’ü kullanılırken, her iki adayın da centilmence yarıştığı seçim, oy sayımının ardından Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske 88 oy, Gaziantep adayı olan Yaşar Mete Akcan ise 66 oy aldı. Seçimleri kazanan Çiçek Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu üyesi oldu. Bölge temsilcilerinin seçimle dahil olacağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu ajansta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, tüzük gereği seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacak. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacak.

DİYARBAKIR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:57
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  • YATSI 18:40
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