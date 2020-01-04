Eroini ağzında sakladı, 'Engel'den kaçamadı

Diyarbakır'da 5 gram eroin ve 1 adet sentetik hapı ağzında saklayan şahıs, hassas burunlu köpek Engel'e yakalandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ''Diyarbakır'dan Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde, narkotik tespit ve arama köpeği Engel’in de kullanıldığı kontrolde, yolcu olarak bulunan F.Ş. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediği ve narkotik köpeğinin şahıs üzerinde tepki verdiği görülmüştür. F.Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında, ağzının içerisinde gizlediği özel olarak paketlenmiş jelatine sarılı ve içime hazır vaziyette 5 gram eroin ile 1 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir'' denildi.

DİYARBAKIR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

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