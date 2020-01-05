Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırElazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen yeğen, amcasını silahla yaraladı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:01

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