HDP önündeki eylemde 125'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 125'inci günde de sürdürdü. Oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Şeyhmus Kaya, evladını çok özlediğini belirterek, "Tam 10 bayramdır oğlumun yüzünü görmüyorum. Artık rüyalarıma bile girmiyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile HüsniyeHüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 125'inci günde eyleme devam etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Şeyhmuz Kaya, "Ne yılbaşımız yılbaşıdır ne bayramımız bayramdır. Burada 125 gündür oturuyoruz, kalkmayacağız. Ben çocuğumu istiyorum, özlüyorum. 10 bayramdır çocuğumu göremiyorum. Artık rüyama bile gelmiyor. Dayanma gücümüz kalmadı. Ailemin psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun kız kardeşleri var. Her gün 'Baba kardeşimiz ne zaman gelecek?' diye soruyorlar" diye konuştu. FOTOGRAFLI



DİYARBAKIR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:01

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