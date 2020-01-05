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Diyarbakır yeni dizisine kavuştu Birbirini tanımayan ve oyunculuk eğitimi bulunmayan 55 genç bir ...

İHA

– Terörden arınan Diyarbakır, kültür alanında atağa geçmeye devam ediyor. Kentte birbirini tanımayan ve oyunculuk geçmişi bulunmayan 55 genç, kendi imkanları ile 'Sur İçi Mafia Karanlık Sokak' isimli dizinin çekimlerine başladı.

Diyarbakır yeni dizisine kavuştu Birbirini tanımayan ve oyunculuk eğitimi bulunmayan 55 genç bir araya geldi, 'Sur İçi Mafia Karanlık Sokak' dizinin çekimlerine başlandı

– Terörden arınan Diyarbakır, kültür alanında atağa geçmeye devam ediyor. Kentte birbirini tanımayan ve oyunculuk geçmişi bulunmayan 55 genç, kendi imkanları ile ‘Sur İçi Mafia Karanlık Sokak’ isimli dizinin çekimlerine başladı.
Bölgede terörün kökünün kazınmasının ardından Diyarbakır'da da kültürel gelişmeler hızla ilerlemeye devam ediyor. Oyunculuk hayaliyle kısıtlı imkanlarla kolları sıvayan bir grup genç, hem oyunculuk eğitimi alabilmek hem de Diyarbakır’ı en iyi şekilde tanıtabilmek için 'Sur İçi Mafia Karanlık Sokak' adlı dizinin çekimine başladı. İki kan kardeşin geçmişi ve şimdiki hallerinin anlatıldığı dizi 15 Ocak’ta sosyal medyada yayınlanacak.

Sette 55 kişi bulunuyor
Dizinin başrol oyuncusu ve koordinatörü Engin Alçiçek, birbirini hiç tanımayan gençlerle birleşerek 55 kişilik set kurduklarını söyledi. Alçiçek, "Bundan yaklaşık 4 ay önce sosyal medyada bir senaristle tanıştım. Kendisi bir projesi olduğundan bahsetti, ben senaryoyu okuduğum zaman gerçekten senaryo içerisinde Diyarbakır’la ilgili çok güzel şeylerden bahsettiğini gördüm. Bunu yapabileceğimi düşündüm ve bunun koordinatörlüğünü kabul ettim. Sosyal medyada ilanlar vererek elemeler yaptım, ben ve Mahmur Erdal, ikimiz de başrol oyuncusu olarak beraber devam ediyoruz. Hiç birbirini tanımayan insanları biz bir araya getirmeye çalıştık, şu anda 55 kişilik bir oyuncu kadromuz var, daha önce hiçbiri birbirini tanımıyordu, şu anda bir aile ortamı içerisinde herkes elini taşın altına koyarak canla başla hiçbir bütçemiz olmadan yüreğimizle bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Dizinin adı ‘Sur İçi Mafia Karanlık Sokak’ diye geçiyor, 2 çocukluk arkadaşının küçükken kan kardeşi olup, başından geçen olayları beraber güzel bir trajedisini anlatıyor. Dizinin içerisinde sadece ‘Mafia’ dediğimiz zaman bizim halkımız yanlış anlıyor, sadece mafya üzerinde değil, dizimizde aşk, komedi de var. Biz Diyarbakır’ın bütün tarihi yerlerinde çekim yaptık. Oralarda çekim yapmaya özen gösterdik ki dışarıdaki insanlarımızın, aynı zamanda tarihi yerlerini de görsünler. Ben buradan Diyarbakır halkına, zengin iş adamlarına sesleniyorum, bizi beğenirler, beğenmezler ama ortada bir emek, bir mücadele var, gerçekten biz yüreğimizi koyarak bu işi yaptık, başardık. Büyük bir ihtimal 15 Ocak'ta 1. bölümü yayınlayacağız, sponsor olmak isteyen herkese sesleniyorum" dedi.

“Oyunculuk eğitimimiz yok sıfırdan başladık”
Başrol oyuncusu Mahmut Erdal ise sette bulunanların hiçbirinin oyuncu olmadığını sıfırdan başladıklarını söyledi. Projeyle kendilerini geliştirmeyi ve işe gönül vererek diziyi ücretsiz sürdürdüklerini dile getirdi. Erdal, “Set içerisinde tamamıyla aile ortamı var, her gelen kişi gönüllü olarak bu işi yapıyor. Hiçbirimiz ücret karşılığında gelmedik, kendimize göre bazı sıkıntılar ister istemez oluyor, çünkü set çekiminde maddi sorunlarımız oluyor. İnanıyorum ki bunlar da zamanla düzelecek, sponsor olmak isteyenleri bekliyoruz. Bütün arkadaşlarımız canı gönülden kendilerinden bir şeyler katıyor. Ben dahil olmak üzere hiçbirimiz oyuncu değiliz, hepimiz sıfırdan normal eğitim almamış sadece bu işe gönül vermiş insanlarız” diye konuştu.
Bir diğer oyuncu Büşra Kale ise bu tür setlerin Diyarbakırlı gençlere eğitim okulu olduğunu kaydederek set sayısının artması gerektiğini söyledi. Kale, “Daha önceden oyunculuğa karşı bir merakım vardı, Engin hoca dizi için ilan vermişti, elemeler yapıyordu. Bizi bir araya getirdi, eğlenceli bir ortam, çok fazla baskı altında olmadığımız için rahatlıkla bende ilk oyunculuğumu deneyimlemiş oldum. Dizide hepimizin oynadığı karakter yansıttığımız kişilikten çok çok farklı, dilerim ve umarım beklendiği gibi oynamışımdır, ilk oyunculuğum umarım izlerken beğenirsiniz. Diyarbakır’da böyle diziler pek yayınlanmıyor, bu tür setler bir nevi gençlerimize destek oluyor, oyunculuk konusunda hepimiz amatörüz, hayallerimiz var bize destek verebilirler” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

05 Ocak 2020 Pazar

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