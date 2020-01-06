Diyarbekirspor’da yeni yönetim oluştu

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da yeni yönetim oluşturuldu.

Fevzi İlhan’ın onursal başkan olduğu yeşil kırmızılı kulüpte, kulüp başkanlığına Diyarbakırspor’un eski futbolcu ve yöneticilerinden Turan İlgin getirildi. Diyarbekirspor’da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kulübümüzde yapılan toplantı neticesinde alınan kararda yönetimimize katılan Turan İlgin Diyarbekirspor kulüp başkanlığına getirilmiştir” denildi.

Yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

“Onursal başkan Feyzi İlhanlı, kulüp başkanı Turan İlgin, AŞ başkanı İhsan Yapıcı, as başkan İkram İlhanlı, başkan vekili ve basın sözcüsü Veysi Avşar, futbol şube sorumlusu Süleyman Akar, kulüp güvenlik sorumlusu Fırat Güneş, taraftarlardan sorumlu Orhan Tuma, yöneticiler Hasan Çakar, Aziz Gönülalan ve Galip Göntoğar.”

DİYARBAKIR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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