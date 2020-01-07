Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav Radikal Okulları Diyarbakır eğitimine yeni bir soluk kattı Altın ödüllü sınava yoğun katılım

Diyarbakır’da eğitime başladığı ilk yılda yakaladığı başarı ivmesiyle adından söz ettiren Radikal Okulları bir ilke imza atarak öğrenci ve öğretmenlerini ödüllendirmek için sınav yaptı.

İlkokul 4. sınıflar için düzenlenen Ödüllü Deneme Sınavına yoğun katılım sağlanırken, sınavda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerinin ödüllendirileceği belirtildi. Sınavda derece yaparak birinci olan öğrenci ve öğretmenine tam altın, ikinci olan öğrenci ve öğretmenine yarım altın, üçüncü olan öğrenci ve öğretmenine çeyrek altın hediye edileceğini belirten Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, öğrencisi ilk 10’a giren öğretmenleri de Antalya’da tatil ile ödüllendireceklerini söyledi. Sınava giren her öğrenciye yüzde 20 Radikal eğitim bursu verileceğini dile getiren Yetiz, amaçlarının öğrencilerle birlikte öğretmenleri de ödüllendirerek eğitime farklı bir ivme kazandırmak olduğunu söyledi.



Altın kapmak için ter döktüler

Diyarbakır Radikal Okulları kampusünde gerçekleştirilen sınava katılan ilkokul 4. sınıf öğrencileri derece yapmak için ter döktü. Sınavda derece yaparak altını kapmak isteyen öğrencilerin gösterdiği çaba dikkatleri çekerken, veliler de okul kampüsünde sabırsızlıkla çocuklarını bekledi. Öğrenci velileri bu uygulamanın Diyarbakır’da ilk defa yapıldığını belirterek öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını söyledi. Böylesi motivasyon arttırıcı etkinliklerin hem öğrenci hem de öğretmen için faydalı olduğunu ifade eden veliler, Radikal Okulları yönetimine teşekkür etti.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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