Diyarbakır'da refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

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DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 YZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün cep yola girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Yusuf Ö. ve Süleyman Ö. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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