Kış hastalıklarından korunmak için beslenmeye dikkat

"Annem benim her şeyim"

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Kader Lala, kış aylarında doğru beslenmenin önemi ve besinlerin vitamin değerlerinin hastalıklardan koruyucu etkileri hakkında bilgi verdi.

Kış aylarında, soğuktan etkilenmeye bağlı olarak gribal enfeksiyonların daha sık sık ortaya çıktığını belirten Dyt. Lala, bu nedenle hastalıklara karşı önlem alabilmek için özellikle kış mevsiminde C vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Dyt. Lala, “Portakal, mandalina, kivi ve greyfurt gibi meyvelerinin yanı sıra kırmızı biber, kırmızı pancar, turp, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana ve pazı gibi C vitamini kaynağı olan sebzeler, sofralarda bulunması gereken besinler arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze ve meyveler, hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin en önemi iki öğesi olan sebze ve meyve, günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir” dedi.



“Kış hastalıklarına karşı önlem alın”

Balığın kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasında bulunduğunu aktaran Dyt. Lala, “İçerdiği omega 3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Kış mevsiminde güneş ışınlarından yeteri kadar faydalanmak mümkün olmadığından D vitamini yetersizliği durumunda mutlaka D vitamini takviyesi kullanılmalıdır. Soğuk kış günlerinde çay ve kahve yerine, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayı tercih edilebilir. Kış aylarının uzun gecelerinde abur cubur denilen çerez tarzı yiyeceklere ve tatlılara daha fazla ihtiyaç duyulur. Yağlı kuru yemişler leblebi karıştırılarak fazla miktarda olmayacak şekilde tüketilebilir. Bu dönemde kalorisi yüksek olan hamur tatlılarından uzak durmak gerekir. Tatlı ihtiyacı haftada 2’yi geçmeyecek şekilde sütlü tatlılar ile giderilebilir. Kış aylarında genellikle çocukların sevmediği sebzeler çoğunluktadır. Çocukların, erişkinlere göre bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılıkları da fazladır. Bu nedenle kış sebzeleri çocukların tüketebileceği şekilde, sevdiği yemeklerin içerisinde kendilerine sunulmalıdır. Kış aylarında sıvı alımı, terlemenin az olması nedeniyle genellikle yaz aylarına göre daha azdır. Ancak vücudun sıvı ihtiyacı kışın da düzenli su tüketimi ile karşılanmalıdır. Kışın da yazın olduğu gibi kilogram başına en az 35 ml su tüketilmelidir. Aksi takdirde vücuttan zararlı maddelerin atılması zorlaşır ve vücut fonksiyonları olumsuz etkilenir” diye konuştu.

