Bilgi Evi'nde spor faaliyetleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bilgi Evi’nde öğrencilerin faydalanacağı spor faaliyetleri başladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bilgi Evi öğrencilerinin yararlanacağı spor faaliyetleri start aldı. Spor faaliyetleri kapsamında futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi birçok spor dalları öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Spor faaliyetleri, profesyonel spor eğitmenlerince ve uygun programlar dahilinde hazırlanarak belli günler ve saatlerde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşen antrenmanlara öğrenciler belediyeye ait servis araçlarıyla götürülüyor. Bilgi Evi Spor Kulübüne kayıt yapan yüzlerce öğrenci bu imkanlardan yararlanıyor. Öğrencilere hem bedenen hem de psikolojik olarak katkı sunulması amaçlanan spor faaliyetleri futbol kursu ile başladı. Spor faaliyetlerinden faydalanan öğrenciler, bu imkanları sağlayan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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