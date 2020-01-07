Diyarbakır Forum AVM'den miniklere ücretsiz etkinlik

Diyarbakır Forum Alışveriş Merkezi down sendromu konusunda farındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi film karakterleri ‘Kardeşim Ozi’ ile minikleri bir araya getiriyor.

18 26 Ocak tarihleri arası 3 seans halinde çocukları karşılayacak olan Kardeşim Ozi etkinliği kapsamında Forum Diyarbakır AVM, miniklerin down sendromu hakkında bilinçlenmesini de sağlıyor. Ücretsiz olan etkinliğe tüm Diyarbakır halkının davetli olduğu belirtildi. Etkinlik seanslarının ise 15.0017.00 ve 19.00 saatlerinde olacağı bildirildi.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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