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Bağlar Belediyesi’nden Sakarya Caddesi’ne kış önlemi

İHA

Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesi’nde yaşanan alt yapı sorununu çözmek için harekete geçti.
Bağlar Belediyesi, kış mevsiminin artmasıyla birlikte burada iş yapan esnafların ve alışverişe gelen vatandaşların bir çok konuda şikayetlerine konu olan kentin önemli alışveriş mekanlarından Sakarya Caddesi ile ilgili önemli bir çalışma hazırladı. Gelecek haftadan itibaren hızlı bir şekilde yürütülecek olan çalışma ile önce cadde baştan başa temizlenecek, ardında oluşan çukurlar kapatılarak modifiye bütünlü asfalt döşemesiyle cadde kullanılabilir hale getirilecek. Kış aylarını kapsayan alt yapı tedbirlerinden sonra ise ilkbaharla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bağlar Belediyesi, DİSKİ ve ilgili diğer kurumların katılımı ile günlük ticaret ve alış verişin kalbi sayılan caddede restorasyon ve yenileme çalışmalarına başlanacak.

Başkan Beyoğlu esnafa müjdeyi verdi
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, Sakarya Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak çalışma yapılacak yerleri inceledi. Sakarya Caddesi’nin durumu ile yakından ilgilendiklerini ve bu konuda önemli çalışmaları hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların çilesi haline gelen olumsuz görüntülere son vereceklerini kaydetti. Beyoğlu, “Oluşan çukurları önce temizleyeceğiz, daha sonra modifiye asfalt döşeyerek burada iş yapan esnafımızı ve alış verişe gelecek olan vatandaşımızı rahatlatacağız. Böylece esnafımız ve vatandaşımız kışı rahat bir şekilde geçirmiş olacak. İlkbaharla birlikte ise Büyükşehir Belediyesi yenileme çalışmalarına başlayacak. Bu caddemiz alış verişte kentin modern yüzü haline gelecek. Tüm gayretimiz bunun içindir” dedi.

DİYARBAKIR

07 Ocak 2020 Salı

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