Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Lice'de oturan S.A.'nın, kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde bidonların içine sakladığı esrarı, bölgede sık yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, dere yatağında toprağa gömülü 2 bidon içinde 162 kilo esrar ele geçirdi. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



DİYARBAKIR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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